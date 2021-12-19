Путін може почати нову війну під час зимової олімпіади у Пекіні, - Марк Фейгін

Схожі події мали місце й під час вторгнення до українського Криму. Цього разу, в лютому 2022 року, історія може повторитися. Тільки вже у випадку нових ударів Росії по незалежній Україні. Таку думку російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін висловив під час обговорення цього питання в етері Еспресо.TV з українським журналістом, ведучим програми "Студія Захід" Антом Борковським.



"У мене відчуття, що він (Путін, - ред.) навмисно висуває такі вимоги, які однозначно будуть відкинуті на Заході. Після того він громадянам Росії пояснить: ви бачите, наскільки підступним є Захід, треба ломанутися в Китай. Китай, відповідно, розкриває обійми, тому що у Китаю є стратегічні інтереси щодо російської сировини і т.д. А після того починається "український сценарій".



"І сигнальною ракетою є олімпіада в Пекіні, тому що ми пам'ятаємо що було під час олімпіади 2008 року. Тоді російські війська вчинили акт інтервенції і війни проти Грузії", - зазначив Борковський.



Фейгін погодився з цим твердженням.



""Путін завжди користується ситуацією відволікання уваги, а Олімпіада є глобальним заходом, для того, щоб вирішувати свої проблеми", - сказав він.За словами Марка Фейгіна, схожа ситуація була у на початку зимових Олімпійський ігор у Сочі взимку 2014 року, коли, нагадаємо починалося вторгнення РФ до українського Криму. Анексія півострова стартувала 20 лютого, що відображно на реверсі російської медалі "За повернення Криму", а Сочінські ігри проводилися протягом 7-23 лютого того ж 2014 року."Він й у Сочі намагався їх (свої проблеми - ред.) вирішувати. Туди ж, до речі, в Сочі востаннє (до Путіна - ред.) приїжджали західні керівники, представники Заходу, лідери західних країн", - наголосив Фейгін.Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть 4-20 лютого в Пекіні.Країни Заходу бойкотують змагання на дипломатичному рівні.Через допінгові скандали Росія як окрема держава-учасниця до участі в олімпіаді не допущена. Її спортсмени виступатимуть під прапором не РФ, а свого Олімпійського комітету. Замість гімну РФ гратиме музичний твір Чайковського.