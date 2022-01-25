Екстренер Ломаченка та Усика порадив спортсменам, які роблять спільні фото з росіянами, відправлятися на передову
Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський підтримав заборону українським олімпійцям робити спільні фото з росіянами
Про це Сосновський розповів у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.
За словами колишнього головного тренера збірної України, під керівництвом якого виступали олімпійські чемпіони Олександр Усик та Василь Ломаченко, рішення про заборону українським спортсменам робити спільні фото з росіянами треба було ухвалити давно.
"Таке рішення напрошувалося давно, адже війна триває не рік і не п'ять. І майже щодня у цій війні з Росією гинуть українці. Будь моя воля, я взагалі не дозволяв би українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі пошани з переможцями-росіянами на чемпіонатах, де ще не заборонено гімн Росії. Адже яка може бути повага до країни-агресора, яка вбиває моїх братів та сестер, захоплює чужі території", - сказав Сосновський.
Він додав, що потрібно завжди бути патріотом України та мати чітку позицію.
"Як я можу ставитись до Росії, якщо вона хоче знищити мою країну? Але ми цього не дозволимо. Вже сім хлопців, які тренувалися у спеціалізованій боксерській залі, де я проводжу тренування, брали участь у бойових діях на сході України. Дякувати Богу, всі повернулися живими. А тим, хто стверджує, що ми – один народ, що ми – брати і робить спільні фото з росіянами, я б порадив побувати на передовій. Упевнений, що вони одразу змінили б свою думку", - зазначив Сосновський.
- Нагадаємо, 24 січня міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували уникати спільних фото з росіянами під час Олімпіади-2022.
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