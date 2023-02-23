"Дніпро-1" вилетів з Ліги конференцій
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому матчі плей-офф ЛК "Дніпро-1" поступився АЕКу з рахунком 0:1. Тому сьогодні українці повинні були перемагати, щоб вийти в 1/8 фіналу. Проте зустріч закінчилась з рахунком 0:0, а єврокубковий сезон для дніпрян закінчився.
На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E слідом за нідерландським АЗ та випередив "Аполлон" з Кіпру та "Вадуц" з Ліхтенштейну.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Конференцій відбудеться 24 лютого у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні. Початок о 14:00.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. 2-й матч
23 лютого
"Дніпро-1" (Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр) 0:0 (Перший матч - 0:1)
"Дніпро-1": Макс Валеф — Хайнер (Когут, 72), Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Танчик, 46), Бабенко — Бланко (Кононов, 90), Піхальонок, Пеглоу (Назаренко, 84) — Гуцуляк.
Жовті картки: Пеглоу, 56, Хайнер, 61, Гуцуляк, 76 - Гарсія, 13, Томович, 63, Понс, 82
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