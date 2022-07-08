Дніпропетровщина прийняла понад 300 тис. переселенців, - Зеленський
З 24 лютого Дніпропетровська область прийняла понад 300 тис. внутрішніх переселенців
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, Дніпропетровська область стала справжнім гуманітарним хабом під час війни.
"Прийняла багато поранених. Прихистила понад 300 тисяч українців, які були змушені залишити свої домівки. Попри все продовжуємо жити, працювати й боротися. Заради майбутнього, заради перемоги", - йдеться у повідомленні президента.
- 8 липня у межах робочої поїздки до Дніпропетровської області президент зустрівся та поспілкувався із захисниками України.
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