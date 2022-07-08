Зеленський присвоїв звання Героя України командиру танкового батальйону Олегу Грудзевичу, який брав участь у боях за Маріуполь
У межах робочої поїздки до Дніпропетровської області президент зустрівся та поспілкувався із захисниками України
Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента України.
Зеленський подякував військовим за роботу й героїзм та вручив військовим державні нагороди.
Зокрема президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області.
Під керівництвом Грудзевича підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування українські військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів в районі населеного пункту Знаменівка що на Донеччині.
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