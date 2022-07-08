Про це йдеться на офіційному сайті Офісу президента України.

Зеленський подякував військовим за роботу й героїзм та вручив військовим державні нагороди.

Зокрема президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області.

Під керівництвом Грудзевича підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування українські військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів в районі населеного пункту Знаменівка що на Донеччині.

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