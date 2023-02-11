Дніпропетровщина: росіяни тричі за день обстріляли Нікопольський район
За день, 11 лютого, російські терористи тричі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор гатив з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Наслідки атак ще з’ясовуються", - пише Лисак.
- У ніч на 11 лютого росіяни з дронів атакували Україну: у Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
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