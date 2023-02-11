Дніпропетровщина: росіяни тричі за день обстріляли Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор гатив з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Наслідки атак ще з’ясовуються", - пише Лисак.