Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Стало відомо, 13 травня відбулася перша з початку російського вторгнення сесія Дніпропетровської обласної ради. Захід пройшов у режимі онлайн.

Під час пленарного засідання депутати засудили збройну агресію РФ та підтримали територіальну цілісність і незалежність України. Відповідне звернення буде найближчим часом направлене до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.



"Дніпропетровщина була, є і завжди буде частиною суверенної, єдиної, незалежної України", - зазначає Лукашук.

Крім того, облрада виділила кошти на фінансування тероборони, медицини та комунальних підприємств.



Нарешті, депутати ухвалили рішення про створення почесної відзнаки Дніпропетровської обласної ради – нагрудного знаку "Оборона. Єдність. Перемога".

Орденом будуть нагороджувати військових, волонтерів та всіх громадян України, які беруть участь в обороні країни та протистоять збройній агресії РФ, наближаючи перемогу.



"Раніше ми говорили про консолідовану роботу депутатського корпусу в обласній раді. А від початку війни ми стали єдиними механізмом, який працює на перемогу України. 112 депутатів на пленарному засіданні сесії обласної ради – яскравий тому показник", - повідомляє Лукашук.



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