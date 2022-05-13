Дніпропетровська облрада заснувала почесну відзнаку за оборону України та протистояння російській агресії
Депутати Дніпропетровської облради ухвалили рішення про заснування почесного ордену "Оборона. Єдність. Перемога", яким нагороджуватимуть усіх, хто боронить Україну від агресії РФ
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Стало відомо, 13 травня відбулася перша з початку російського вторгнення сесія Дніпропетровської обласної ради. Захід пройшов у режимі онлайн.
Під час пленарного засідання депутати засудили збройну агресію РФ та підтримали територіальну цілісність і незалежність України. Відповідне звернення буде найближчим часом направлене до Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
"Дніпропетровщина була, є і завжди буде частиною суверенної, єдиної, незалежної України", - зазначає Лукашук.
Крім того, облрада виділила кошти на фінансування тероборони, медицини та комунальних підприємств.
Нарешті, депутати ухвалили рішення про створення почесної відзнаки Дніпропетровської обласної ради – нагрудного знаку "Оборона. Єдність. Перемога".
Орденом будуть нагороджувати військових, волонтерів та всіх громадян України, які беруть участь в обороні країни та протистоять збройній агресії РФ, наближаючи перемогу.
"Раніше ми говорили про консолідовану роботу депутатського корпусу в обласній раді. А від початку війни ми стали єдиними механізмом, який працює на перемогу України. 112 депутатів на пленарному засіданні сесії обласної ради – яскравий тому показник", - повідомляє Лукашук.
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