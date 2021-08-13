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До 10 років тюрми: прокуратура Молдови передала до суду справу одного з викрадачів судді Чауса

13 серпня, 2021 п'ятниця
12:26
Суспільство Микола Чаус

Прокуратура Молдови завершила розслідування кримінальної справи і направила в суд обвинувальний акт щодо громадянина Молдови, який брав участь у викраденні екссудді Миколи Чауса в квітні 2021 року

Про це повідомляє молдовське видання Point.md.

Як повідомляли молдовські ЗМІ, Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екссудді.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України. Країна вже направила до української сторони декілька запитів й очікує на відповідь.

"Я можу сказати вам, що до цього були залучені державні установи. Ми встановили осіб, які брали участь у справі Чауса", – відзначив Стояногло.

За даними прокуратури, одному з учасників викрадення 30 років, він проходив військову службу в національному спецназі, працював в Україні охоронцем у місцевого жителя. У лютому підозрюваний був завербований групою людей, які згодом брали участь в злочині

Згідно з отриманими завданнями, після повернення в Молдову чоловік збирав інформацію про будинок, спосіб життя і щоденні маршрути членів сім'ї Чауса, яку потім передавав замовникам.

Згодом, також за інструкціями організаторів, він орендував приміщення і придбав три транспортні засоби, які надав спільникам.

Ці люди прибули з-за меж країни і використовували транспортні засоби, в тому числі для викрадення двох осіб (колишній суддя і його охоронець), а також, щоб перешкодити подальшому процесу розслідування. 

Обвинувачений утримувався під вартою, починаючи з травня 2021 року. Він уклав угоду про визнання провини з прокурорами і був переведений під домашній арешт.

Згідно з молдовським законодавством, викрадення двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років.

Ситуація зі зникненням  Чауса у Молдові, в причетності до якого звинувачують українські спецслужби, стала неприємним інцидентом для молдовської влади.

Про це президентка Республіки Молдова Майя Санду заявила в інтерв'ю виданню "Комерсант".

"З Україною – так, було неприємно те, що сталося з цим суддею, і ми чекаємо... Крапка не поставлена, бо наші МВС і прокуратура ще працюють", – сказала Санду.
 
 Новообраний склад парламенту Молдови продовжить розслідування справи Чауса. Про це в інтерв’ю "Главкому" повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), депутат молдовського парламенту Василе Нестасе.

  • Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
  • 6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
  • 4 квітня 2021 року стало відомо, що в Молдові викрали Чауса. МВС Молдови повідомило, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни і вивезли його через молдовсько-український кордон. 
  • Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
  • 30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. 
  • За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
  • 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
  • 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Молдова
викрадення
Микола Чаус
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