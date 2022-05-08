До 10 травня скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя
Потяги та електрички не будуть курсувати в напрямку Одеси та Запоріжжя з вечора 8 травня до 05:00 10 травня
Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.
"На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно", – йдеться у повідомленні.
Залізничний вокзал станції Одеса-Головна на цей час також буде зачинений. В Одесі подовжена комендантська година діятиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.
"На період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно", – зазначила УЗ.
У держкомпанії нагадали, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
- Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі.
- 7 травня російські агресори завдали шістьох ракетних ударів по Одесі та зруйнували інфраструктуру.
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