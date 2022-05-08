До 10 травня скасовано поїзди та електрички на Одесу та Запоріжжя

Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.

"На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно", – йдеться у повідомленні.

Залізничний вокзал станції Одеса-Головна на цей час також буде зачинений. В Одесі подовжена комендантська година діятиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.

"На період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя та зворотно", – зазначила УЗ.

У держкомпанії нагадали, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по Одесі.

7 травня російські агресори завдали шістьох ракетних ударів по Одесі та зруйнували інфраструктуру.

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