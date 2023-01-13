До Африки, Азії та Європи відправили перший цього року мільйон тонн українського зерна
13 січня до країн Африки, Азії та Європи відправили перший у 2023 році вантаж з мільйоном тонн української агропродукції з портів Великої Одеси
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Зернова ініціатива": відправлено перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", – пише пресслужба.
Сьогодні, 13 січня, з портів Великої Одеси вийшло 11 суден з 313,5 тисяч тонн українського зерна.
Відразу три балкери прямують до країн Африки:
- LADY LITEL везе 31 тисячу тонн пшениці – для Лівії,
- EAST WIND 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу,
- LADY HATICE з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.
Також порт Чорноморськ пришвартував балкер ANTHEIA, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставлення української пшениці до Афганістану.
Нині в портах Одеси на 17 кораблів завантажують 519 тис. тонн продовольства з України.
По "зерновому коридору" рухаються 5 суден до нашої країни. В Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 104 кораблі.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн тонн продовольства.
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