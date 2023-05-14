Про це стало відомо з етеру телемарафону.

"Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п'ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони", - сказав речник.

Зокрема Ігнат зазначив, що до авіакатастроф причетна сама Росія.

"Чорний день авіації. Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога", - додав він.