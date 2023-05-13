Про це пишуть російські ЗМІ.

Гвинтокрил Мі-8 зазнав аварії у місті Клинці на Брянщині - у центрі здіймається густий дим. У місцевих пабліках повідомляють, що перед падінням гелікоптера прогримів вибух, після чого той загорівся і впав. Спочатку повідомлялося, що імовірною причиною стало загоряння двигуна, утім ЗМІ зазначають, що гелікоптер, імовірно, збили зенітною ракетою.

Винищувач Су-34 впав у місті Стародуб - у 30 км від Клинців.

ЗМІ повідомляють, що літальні апарати належать РФ. За інформацією рятувальників, два пілоти, які знаходилися у кабіні Мі-8, загинули.

Зазначено, що внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка - її зачепило уламками.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть, що у Брянській області введено план "перехват" із пошуку диверсантів, які можуть бути дотичні до атаки.