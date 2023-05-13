У Брянській області впали гелікоптер Мі-8 та літак Су-34: імовірно їх збили ракетами, є загиблі
Сьогодні, 13 травня, у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії гелікоптер Мі-8 та літак Су-34. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами
Про це пишуть російські ЗМІ.
Гвинтокрил Мі-8 зазнав аварії у місті Клинці на Брянщині - у центрі здіймається густий дим. У місцевих пабліках повідомляють, що перед падінням гелікоптера прогримів вибух, після чого той загорівся і впав. Спочатку повідомлялося, що імовірною причиною стало загоряння двигуна, утім ЗМІ зазначають, що гелікоптер, імовірно, збили зенітною ракетою.
Винищувач Су-34 впав у місті Стародуб - у 30 км від Клинців.
ЗМІ повідомляють, що літальні апарати належать РФ. За інформацією рятувальників, два пілоти, які знаходилися у кабіні Мі-8, загинули.
Зазначено, що внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка - її зачепило уламками.
Окрім того, російські ЗМІ пишуть, що у Брянській області введено план "перехват" із пошуку диверсантів, які можуть бути дотичні до атаки.
- 21 квітня влада Брянської області поскаржилися на "атаку безпілотника ЗСУ" на житловий будинок у Клинцях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе