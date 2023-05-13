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Оновлено

У Брянській області впали гелікоптер Мі-8 та літак Су-34: імовірно їх збили ракетами, є загиблі

13 травня, 2023 субота
14:17
Світ Брянська область

Сьогодні, 13 травня, у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії гелікоптер Мі-8 та літак Су-34. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами

Про це пишуть російські ЗМІ.

Гвинтокрил Мі-8 зазнав аварії у місті Клинці на Брянщині - у центрі здіймається густий дим. У місцевих пабліках повідомляють, що перед падінням гелікоптера прогримів вибух, після чого той загорівся і впав. Спочатку повідомлялося, що імовірною причиною стало загоряння двигуна, утім ЗМІ зазначають, що гелікоптер, імовірно, збили зенітною ракетою. 

Винищувач Су-34 впав у місті Стародуб - у 30 км від Клинців. 

ЗМІ повідомляють, що літальні апарати належать РФ. За інформацією рятувальників, два пілоти, які знаходилися у кабіні Мі-8, загинули. 

Зазначено, що внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка - її зачепило уламками.

Окрім того, російські ЗМІ пишуть, що у Брянській області введено план "перехват" із пошуку диверсантів, які можуть бути дотичні до атаки.

  • 21 квітня влада Брянської області поскаржилися на "атаку безпілотника ЗСУ" на житловий будинок у Клинцях.
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