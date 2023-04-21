Росія звинуватила ЗСУ в атаці безпілотником будинку у Брянській області, є руйнування
Влада Брянської області поскаржилися на "атаку безпілотника ЗСУ" на житловий будинок у Клинцях
Про це написав у телеграмі губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.
"Внаслідок атаки ЗСУ у місті Клинці на територію житлового будинку впав безпілотник. Постраждалих немає", - написав він.
Є часткові руйнування домоволодіння, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби, стверджує Богомаз.
- Раніше чиновник запевняв, що ЗСУ за допомогою безпілотника атакували будівлю військкомату міського округу Новозибків.
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