Про це написав у телеграмі губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

"Внаслідок атаки ЗСУ у місті Клинці на територію житлового будинку впав безпілотник. Постраждалих немає", - написав він.

Є часткові руйнування домоволодіння, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби, стверджує Богомаз.