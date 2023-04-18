Губернатор Брянщини звинуватив ЗСУ в атаці дроном на військкомат
Російський чиновник запевняє, що ЗСУ за допомогою безпілотника атакували будівлю військкомату міського округу Новозибків
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
За його словами, постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби.
Ще раніше сьогодні, 18 квітня, Богомаз заявив, що ЗСУ здійснили обстріл села Курковичі Стародубського муніципального округу:
"Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарську споруду, легковий автомобіль. Оперативні служби працюють на місці".
- Нагадаємо, 2 березня в соцмережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечили одна одній та твердженням самої місцевої влади РФ. Згодом відео про проникнення поширило угруповання Російський добровольчий корпус, заявивши про успішну операцію.
- 6 квітня група, яка називає себе Російський добровольчий корпус, заявила, що знову проникла з України на територію Росії, до Брянської області і повернувся без втрат
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