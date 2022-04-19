До безпечних регіонів України евакуювали 48 жителів Сєвєродонецька та Лисичанська, - Гайдай

Про це повідомили в Луганській ОВА.



"Непроста безпекова ситуація, але життя кожного врятованого варте зусиль. 10 сєвєродончан та 38 лисичан вже евакуйовані. Вони прямують до інших областей - туди, де безпечно", - зазначив очільник ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, 19 квітня вивозитимуть усіх охочих. Людей шукають у найвіддаленіших бомбосховищах, повідомляють їм про можливість безпечно та безкоштовно виїхати. Самотнім літнім людям надають допомогу.



"Але трапляються й складні випадки, коли не хочуть покидати підвал батьки з дітьми шкільного віку. Вмовляємо, пояснюємо, що дитина повинна якнайскоріше відновити навчання. Поступово вдається. Евакуюйтесь хоча би заради дітей!" - наголосив Сергій Гайдай.



Нагадаємо, Сергій Гайдай закликав негайно евакуюватися з Луганської області.

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