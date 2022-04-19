"Жителі Кремінної не встигли, і тепер в заручниках росіян": Гайдай закликав громадян негайно евакуюватися із Луганської області

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє у своєму telegram-каналі.

Так, 19 квітня буде проводитися негайна евакуація громадян із районів Луганської області незважаючи на продовження російських обстрілів.



"У "режимі тиші" росіяни нам відмовили. Окупанти не припиняють блокування та обстріли маршрутів, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Втім, ми не можемо залишити жителів Луганщини напризволяще", - заявляє Гайдай.



За його словами, попри обстріли будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.



Евакуація буде проводитися за допомоги волонтерів та підрозділів місцевої поліції, які будуть доставляти до автобусів літніх та маломобільних, а також людей, які переховувалися від російських обстрілів в укриттях.



"Виїжджайте. Жителі Кремінної не встигли і тепер в заручниках. Рішення слід приймати швидко. Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська", - пише голова ОДА.

Крім того, Гайдай назвав актуальні станом на 19 квітня місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

- центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

- кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15.

Привілля:

- центральна площа.

Сєвєродонецьк:

- міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне:

- Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

- Будинок культури Україна. Гагаріна 13а.

Попасна:

- вул. Миру 155 і 142.



"Евакуюйтесь до безпечних регіонів України - вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають", - додає Гайдай.



Він закликав мешканців Кремінної не виїжджати з міста самостійно, а дочекатися організованої евакуації.



Також Сергій Гайдай зауважив, що в Попасній змінили місце збору з метою безпеки.



"Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж", - зазначив очільник ОВА.