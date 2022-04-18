Росіяни захопили Кремінну та вбили кількох цивільних, евакуація неможлива, тривають бої, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"Ми дуже сильно просили людей евакуюватись, планували виїзди лісними дорогами, але за ніч все змінюється. Складно сказати скільки цивільних там залишилось. Там де ідуть бої всередині міста, неможливо порахувати людей", - сказав Гайдай.



Згодом очільник ОВА повідомив, що росіяни захопили контроль над містом.



"Окупанти взяли під контроль Кремінну‼️ Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива. З Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять. Подбайте про Ваших дітей!" - написав Гайдай.

Також Гайдай повідомив, що окупанти розстріляли цивільне авто, вбивши кількох людей, які намагалися виїхати з міста.



"У Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину‼️ Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. рашисти відкрили по ним вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!! Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!" - написав Гайдай.

Крім того, очільник ОВА повідомив, про поранення шістьох патрульних поліцейських у Лисичанську. Також двоє людей загинуло і ще четверо травмовані внаслідок обстрілу міста Золоте.



"Золоте у епіцентрі бойових дій з першого дня, це місто яке розташоване на розмежуванні. Там завжди були бойові дії, більш активні або менш активні. А з початку повномасштабної війни там обстрілюють завжди, цілодобово. Цього разу артилерійські снаряди прилетіли у будинок. При тому, що російська армія точно знає куди вони стрілять. Це спеціально вони стріляли у п'ятиповерхівку., щоб загинула максимальна кількість людей", - сказав Сергій Гайдай.