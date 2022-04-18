"Тиждень може бути важким. Прийміть це рішення": жителів Луганщини закликали евакуюватися через ймовірний наступ окупантів

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що наступний тиждень може бути важким та останнім, коли ще влада матиме шанс врятувати громадян.

"Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту", - пише Гайдай.

За його словами, військові ЗСУ готові зустріти окупантів і відбивати чергову навалу, при цьому на хід ведення боїв буде істотно впливати те, чи залишаються в населених пунктах цивільні.

"Як швидко впораються з російським нападом наші захисники, залежить і від вас. Залишитися живими - єдине, що від вас вимагається", - написав голова ОВА.

Він розповів про спілкування з жителями постраждалого від ворожих обстрілів Лисичанська, і порівняв ситуацію в Рубіжному, Попасній і Горській громаді з обложеним Маріуполем.

"Рішення за вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити", - додав Гайдай.



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