До Бучі та Гостомеля вирушили колони автобусів для евакуації мирних жителів, - Київська ОДА
На Київщині автобуси вирушили у місця проведення евакуації
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.
"Дві колони вже на шляху до Бучі та Гостомелю, щоб евакуювати звідти людей. Чекаємо на них у Білогородці. Тут людям нададуть першу гуманітарну та медичну допомогу, далі їх перевезуть до Києва", - написав він.
Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що таких автобусів 28 і вони уже в Бучі.
У Бучанській міськраді повідомили, що до евакуації можуть приєднатись жителі Ворзеля.
"Автобуси прибули до Бучанської міської ради. Можна приєднатися до колони на власних автомобілях", - йдеться у дописі.
О 14.55 міськрада Бучі повідомила, що від їхньої будівлі вже виїхали автобуси.
"Росіяни обіцяють їх пропустити. Рух на власному авто в складі колони дозволено! Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - йдеться у повідомленні.
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