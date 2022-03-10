До Бучі та Гостомеля вирушили колони автобусів для евакуації мирних жителів, - Київська ОДА

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram.



"Дві колони вже на шляху до Бучі та Гостомелю, щоб евакуювати звідти людей. Чекаємо на них у Білогородці. Тут людям нададуть першу гуманітарну та медичну допомогу, далі їх перевезуть до Києва", - написав він.



Радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що таких автобусів 28 і вони уже в Бучі.



У Бучанській міськраді повідомили, що до евакуації можуть приєднатись жителі Ворзеля.



"Автобуси прибули до Бучанської міської ради. Можна приєднатися до колони на власних автомобілях", - йдеться у дописі.



О 14.55 міськрада Бучі повідомила, що від їхньої будівлі вже виїхали автобуси.



"Росіяни обіцяють їх пропустити. Рух на власному авто в складі колони дозволено! Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - йдеться у повідомленні.



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