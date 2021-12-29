До "Челсі" повернувся легендарний екскапітан клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

У клубі зазначили, що Террі працюватиме в клубі з молодими футболістами.

"Легенда "синіх" буде працювати з нашими молодими гравцями та тренерським штабом у рамках програми розвитку молоді, ділитися величезним досвідом, накопиченим за свою 20-річну ігрову кар'єру та час роботи як асистент тренера в "Астон Віллі", - заявили у клубі.

41-річний Джон Террі влітку пішов з "Астон Вілли", де з 2018 року працював асистентом головного тренера.

Під час ігрової кар'єри Террі виступав за "Челсі" з 1998 по 2017 рік, після чого провів сезон в складі "Астон Вілли".

Захисник по п'ять разів вигравав чемпіонат та Кубок Англії, тричі ставав переможцем Кубка англійської ліги, а також вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.