До "Челсі" повернувся легендарний екскапітан клубу
Колишній капітан "Челсі" Джон Террі повернувся до клубу та працюватиме тренером-консультантом у академії лондонців
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
У клубі зазначили, що Террі працюватиме в клубі з молодими футболістами.
"Легенда "синіх" буде працювати з нашими молодими гравцями та тренерським штабом у рамках програми розвитку молоді, ділитися величезним досвідом, накопиченим за свою 20-річну ігрову кар'єру та час роботи як асистент тренера в "Астон Віллі", - заявили у клубі.
41-річний Джон Террі влітку пішов з "Астон Вілли", де з 2018 року працював асистентом головного тренера.
Під час ігрової кар'єри Террі виступав за "Челсі" з 1998 по 2017 рік, після чого провів сезон в складі "Астон Вілли".
Захисник по п'ять разів вигравав чемпіонат та Кубок Англії, тричі ставав переможцем Кубка англійської ліги, а також вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи.
- Нагадаємо, 11 листопада колишній футболіст "Ліверпуля" та збірної Англії Стівен Джеррард був призначений головним тренером "Астон Вілли".
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