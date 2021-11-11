Легенда "Ліверпуля" Джеррард повернувся до чемпіонату Англії
Колишній футболіст "Ліверпуля" та збірної Англії Стівен Джеррард призначений головним тренером "Астон Вілли"
Про це повідомляє офіційний сайт "Астон Вілли".
"Астон Вілла" - це клуб з багатою історією та традиціями в англійському футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що став його новим головним тренером", - сказав Джеррард.
З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з юнацькою командою "Ліверпуля" U-19. У 2018 році очолив "Рейнджерс", який привів до чемпіонства у минулому сезоні.
41-річний Стівен Джеррард завершив кар'єру футболіста в 2017 році у американському "Лос-Анджелес Гелаксі". Півзахисник виступав за "Ліверпуль" з 1998 до 2015 року. Зіграв 114 матчів та забив 21 гол за збірну Англії.
"Астон Вілла" наразі займає 16-те місце в чемпіонаті Англії.
- 10 листопада повідомлялося, що Стівен Джеррард стане головним тренером "Астон Вілли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе