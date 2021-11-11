Легенда "Ліверпуля" Джеррард повернувся до чемпіонату Англії

Про це повідомляє офіційний сайт "Астон Вілли".

"Астон Вілла" - це клуб з багатою історією та традиціями в англійському футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що став його новим головним тренером", - сказав Джеррард.

З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з юнацькою командою "Ліверпуля" U-19. У 2018 році очолив "Рейнджерс", який привів до чемпіонства у минулому сезоні.

41-річний Стівен Джеррард завершив кар'єру футболіста в 2017 році у американському "Лос-Анджелес Гелаксі". Півзахисник виступав за "Ліверпуль" з 1998 до 2015 року. Зіграв 114 матчів та забив 21 гол за збірну Англії.

"Астон Вілла" наразі займає 16-те місце в чемпіонаті Англії.