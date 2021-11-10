Легенда "Ліверпуля" Джеррард очолить клуб АПЛ, - The Economist

Про це повідомив журналіст The Economist Хаміш Азул у twitter.

За його інформацією, Джеррард, який зараз тренує "Глазго Рейнджерс", готовий покинути шотландський клуб заради англійської "Астон Вілли".

Стівен Джеррард може очолити команду з Бірмінгема вже 12 листопада та замінить на посаді тренера Діна Cміта, якого звільнили 7 листопада. "Астон Віллі" залишається лише домовитися з "Рейнджерс" про суму компенсації за перехід тренера.

Зазначається, що Стівен Джеррард стане найбільш високооплачуваним тренером в історії "Астон Вілли".

З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з юнацькою командою "Ліверпуля" U-19. У 2018 році очолив "Рейнджерс", який привів до чемпіонства у минулому сезоні.

41-річний Стівен Джеррард завершив кар'єру футболіста в 2017 році у американському "Лос-Анджелес Гелаксі". Півзахисник виступав за "Ліверпуль" з 1998 до 2015 року. Зіграв 114 матчів та забив 21 гол за збірну Англії.

"Астон Вілла" наразі займає 16-те місце в чемпіонаті Англії.

