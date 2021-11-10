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Головна Спорт Легенда "Ліверпуля" Джеррард очолить клуб АПЛ, - The Economist

Легенда "Ліверпуля" Джеррард очолить клуб АПЛ, - The Economist

10 листопада, 2021 середа
10:56
Спорт Стівен Джеррард

Колишній футболіст "Ліверпуля" та збірної Англії Стівен Джеррард стане головним тренером "Астон Вілли"

Про це повідомив журналіст The Economist Хаміш Азул у twitter.

За його інформацією, Джеррард, який зараз тренує "Глазго Рейнджерс", готовий покинути шотландський клуб заради англійської "Астон Вілли". 

Стівен Джеррард може очолити команду з Бірмінгема вже 12 листопада та замінить на посаді тренера Діна Cміта, якого звільнили 7 листопада. "Астон Віллі" залишається лише домовитися з "Рейнджерс" про суму компенсації за перехід тренера. 

Зазначається, що Стівен Джеррард стане найбільш високооплачуваним тренером в історії "Астон Вілли". 

З 2017 по 2018 рік Джеррард працював з юнацькою командою "Ліверпуля" U-19. У 2018 році очолив "Рейнджерс", який привів до чемпіонства у минулому сезоні. 

41-річний Стівен Джеррард завершив кар'єру футболіста в 2017 році у американському "Лос-Анджелес Гелаксі". Півзахисник виступав за "Ліверпуль" з 1998 до 2015 року. Зіграв 114 матчів та забив 21 гол за збірну Англії. 

"Астон Вілла" наразі займає 16-те місце в чемпіонаті Англії. 
 

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футбол
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Рейнджерс
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Астон Вілла
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Стівен Джеррард
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