До держбюджету України надійшло 1,5 млрд доларів від США

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.

Він зазначив, що це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

Отримані кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

"Дякую Джо Байдену та США за підтримку України", - написав Шмигаль.

24 серпня до держбюджету України надійшов перший транш від США у розмірі 3 млрд доларів.