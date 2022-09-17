До держбюджету України надійшло 1,5 млрд доларів від США
До державного бюджету України від США надійшли 1,5 мільйона доларів на пенсійні виплати та програми соцдопомоги
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.
Він зазначив, що це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.
Отримані кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.
"Дякую Джо Байдену та США за підтримку України", - написав Шмигаль.
- 24 серпня до держбюджету України надійшов перший транш від США у розмірі 3 млрд доларів.
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