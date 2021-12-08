До "Динамо" перейшов вихованець "Монако"
Алжирський футболіст Ноа Нехар перейшов до київського "Динамо"
Про це Нехар написав у Instagram.
Вихованець французького клубу "Монако" виклав фото із футболкою "Динамо", повідомив, що підписав з киянами у Лісабоні контракт і гратиме за їхню юнацьку команду.
"З великою гордістю оголошую про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякуємо моїй сім'ї, моєму агентству та родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина", – написав Нехар.
- Нагадаємо, "Динамо" зараз перебуває у Лісабоні, де сьогодні зіграє заключний матч групового раунду Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.92
- Актуальне
- Важливе