До "Динамо" перейшов вихованець "Монако"

Про це Нехар написав у Instagram.

Вихованець французького клубу "Монако" виклав фото із футболкою "Динамо", повідомив, що підписав з киянами у Лісабоні контракт і гратиме за їхню юнацьку команду.

"З великою гордістю оголошую про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякуємо моїй сім'ї, моєму агентству та родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина", – написав Нехар.

