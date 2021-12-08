"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитись заключний матч української команди в ЛЧ
Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти лісабонської "Бенфіки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.
Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".
Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.
Перші дві команди вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а третя зіграє у плей-офф раунді Ліги Європи.
Ліга чемпіонів
6-й тур
8 грудня
"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)
Лісабон, стадіон "Ештадіу да Луж"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
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