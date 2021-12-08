"Бенфіка" - "Динамо": де та коли дивитись заключний матч української команди в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.



Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".



Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.



Перші дві команди вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а третя зіграє у плей-офф раунді Ліги Європи.



Ліга чемпіонів



6-й тур



8 грудня



"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна)



Лісабон, стадіон "Ештадіу да Луж"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb