"Шахтар" на останніх хвилинах втратив перемогу над "Шерифом" і вилетів з ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шахтар" вийшов вперед на 42-й хвилині. Бразильський форвард Фернанду забив розкішний м'яч після технічного обіграшу захисників "Шерифа".



На 86-й хвилині головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі несподівано зробив заміну голкіпера. Італієць забрав з поля Андрія П'ятова і дав дебютувати в ЛЧ Олексію Шевченку.



Але дебют видався гірким. Захисник Валерій Бондар не зумів належно прийняти м'яч у воротарському майданчику після чого на добиванні зіграв Бобан Ніколов. "Шахтар" пропустив м'яч на 93-й хвилині і не мав часу відігратись - 1:1.



За 6 матчів "Шахтар" набрав лише 2 бали і посів останнє місце в своїй групі. "Гірники" закінчили для себе євросезон.



"Реал" переміг у групі D з 15 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба посів третю позицію з 7 балами.



"Реал" та "Інтер" зіграють в 1/8 фіналу ЛЧ, а на "Шериф" чекає плей-офф Ліги Європи.



Ліга чемпіонів



6-й тур



7 грудня



"Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова) 1:1



Голи: Фернанду, 42 - Ніколов, 90+3



"Шахтар": П'ятов (Шевченко, 86), Додо, Бондар, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 67), Марлос, Соломон, Судаков (Тете, 46), Фернанду (Мудрик, 46).



7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ впевнено переміг бельгійський "Брюгге".

В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.

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