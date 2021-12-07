Розкішний асист Зінченка не врятував "Ман Сіті" від несподіваної поразки в матчі з "Лейпцигом"
У 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився домашньою перемогою "Лейпцига" з рахунком 2:1. Перший гол "Манчестер Сіті" пропустив на 24-й хвилині, коли забив Домінік Собослай. На 71-й хвилині Андре Сілва подвоїв перевагу німців.
Український захисник Олександр Зінченко, який вийшов на матч з перших хвилин, не міг дозволити, щоб "Ман Сіті" закінчив зустріч без голів. На 77-й хвилині Зінченко виконав бездоганну поперечну передачу на 40 метрів, яку головою замкнув Ріяд Марез.
На 83-й хвилині правий захисник "Сіті" Кайл Вокер отримав червону картку і залишив англійців у меншості.
За підсумком групового етапу ЛЧ перемогу в квартеті A здобув "Манчестер Сіті", який набрав 12 очок і з першого місця вийшов в плей-офф. Другу позицію посів ПСЖ, французи також зіграють в 1/8 фіналу.
"Лейпциг", у якого 7 балів, зіграє у Лізі Європи, а для "Брюгге" єврокубковий сезон завершений.
Ліга чемпіонів
6-й тур
7 грудня
Група А
"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:1
Голи: Собослай, 24, Сілва, 71 - Марез, 77
Вилучення: Вокер, 83
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ впевнено переміг бельгійський "Брюгге".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе