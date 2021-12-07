Розкішний асист Зінченка не врятував "Ман Сіті" від несподіваної поразки в матчі з "Лейпцигом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився домашньою перемогою "Лейпцига" з рахунком 2:1. Перший гол "Манчестер Сіті" пропустив на 24-й хвилині, коли забив Домінік Собослай. На 71-й хвилині Андре Сілва подвоїв перевагу німців.



Український захисник Олександр Зінченко, який вийшов на матч з перших хвилин, не міг дозволити, щоб "Ман Сіті" закінчив зустріч без голів. На 77-й хвилині Зінченко виконав бездоганну поперечну передачу на 40 метрів, яку головою замкнув Ріяд Марез.



На 83-й хвилині правий захисник "Сіті" Кайл Вокер отримав червону картку і залишив англійців у меншості.



За підсумком групового етапу ЛЧ перемогу в квартеті A здобув "Манчестер Сіті", який набрав 12 очок і з першого місця вийшов в плей-офф. Другу позицію посів ПСЖ, французи також зіграють в 1/8 фіналу.



"Лейпциг", у якого 7 балів, зіграє у Лізі Європи, а для "Брюгге" єврокубковий сезон завершений.



Ліга чемпіонів



6-й тур



7 грудня



Група А



"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:1



Голи: Собослай, 24, Сілва, 71 - Марез, 77



Вилучення: Вокер, 83

7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ впевнено переміг бельгійський "Брюгге".