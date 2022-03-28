До Ізраїлю прибули близько 16 тис. біженців з України. В країні діють обмеження на в'їзд громадян, які не мають єврейського коріння

Про це пише The Wall Street Journal.



За даними видання, деякі ізраїльські чиновники побоюються, що нестримна хвиля біженців може підірвати єврейську більшість у країні. У 2021 році Центральне бюро статистики Ізраїлю заявило, що 74% населення Ізраїлю вважаються євреями, а 21% є арабами. Ще 5% є переважно неарабськими християнами, більшість з яких були серед іммігрантів з колишнього Радянського Союзу, які приїхали до Ізраїлю протягом 1990-х років, або народилися в країні.



Згідно з політикою уряду Ізраїлю, є квота на перебування в країні до 5 000 неєврейських біженців. Але є також є дозвіл на перебування в країні необмеженій кількості українців до припинення бойових дій. Від українців також вимагають подати заявку на отримання дозволу з Ізраїлю, перш ніж сісти на літак до Тель-Авіва.



Поточна квота і вимога щодо отримання попереднього схвалення фактично припиняють дію угоди про безвізовий режим, який Ізраїль має з Україною.



Міністерка внутрішніх справ Ізраїлю Айелет Шакед зазначила, що її політика спрямована на надання пріоритету українцям з єврейським корінням, які мають право на громадянство.



"Ми повинні пам’ятати, що держава Ізраїль є національною батьківщиною єврейського народу", - сказала Шакед.



Вона стверджує, що, стосовно чисельності свого населення, очікується, що Ізраїль прийме більше українських біженців, ніж будь-яка інша країна, яка не межує з Україною.



23 березня ізраїльські чиновники заявили, що кількість людей, які перебувають в країні через квоту наближається до межі, оскільки в Ізраїлі уже 4000 українських біженців неєврейського походження.



Верховний суд Ізраїлю дав уряду до понеділка, 4 квітня, переглянути поточну політику, перш ніж вирішити, чи є квота українських біженців та вимога дозволу на в’їзд з-за кордону законними. Звернення до суду підтримало посольство України в Тель-Авіві.

Нагадаємо, від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України.