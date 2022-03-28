До Ізраїлю прибули близько 16 тис. біженців з України. В країні діють обмеження на в'їзд громадян, які не мають єврейського коріння
Станом на 28 березня до Ізраїлю прибули 16 тисяч вимушено переселених людей з України. Дві третини з них не мають єврейського коріння
Про це пише The Wall Street Journal.
За даними видання, деякі ізраїльські чиновники побоюються, що нестримна хвиля біженців може підірвати єврейську більшість у країні. У 2021 році Центральне бюро статистики Ізраїлю заявило, що 74% населення Ізраїлю вважаються євреями, а 21% є арабами. Ще 5% є переважно неарабськими християнами, більшість з яких були серед іммігрантів з колишнього Радянського Союзу, які приїхали до Ізраїлю протягом 1990-х років, або народилися в країні.
Згідно з політикою уряду Ізраїлю, є квота на перебування в країні до 5 000 неєврейських біженців. Але є також є дозвіл на перебування в країні необмеженій кількості українців до припинення бойових дій. Від українців також вимагають подати заявку на отримання дозволу з Ізраїлю, перш ніж сісти на літак до Тель-Авіва.
Поточна квота і вимога щодо отримання попереднього схвалення фактично припиняють дію угоди про безвізовий режим, який Ізраїль має з Україною.
Міністерка внутрішніх справ Ізраїлю Айелет Шакед зазначила, що її політика спрямована на надання пріоритету українцям з єврейським корінням, які мають право на громадянство.
"Ми повинні пам’ятати, що держава Ізраїль є національною батьківщиною єврейського народу", - сказала Шакед.
Вона стверджує, що, стосовно чисельності свого населення, очікується, що Ізраїль прийме більше українських біженців, ніж будь-яка інша країна, яка не межує з Україною.
23 березня ізраїльські чиновники заявили, що кількість людей, які перебувають в країні через квоту наближається до межі, оскільки в Ізраїлі уже 4000 українських біженців неєврейського походження.
Верховний суд Ізраїлю дав уряду до понеділка, 4 квітня, переглянути поточну політику, перш ніж вирішити, чи є квота українських біженців та вимога дозволу на в’їзд з-за кордону законними. Звернення до суду підтримало посольство України в Тель-Авіві.
- Нагадаємо, від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України.
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