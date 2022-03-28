Від початку війни близько 3,9 мільйона людей виїхали з України, - ООН
Станом на 27 березня, через повномасштабне вторгнення Росії, з України виїхали 3 866 224 людини
Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Статистика складається з різних джерел, переважно з даних, наданих органами влади з офіційних пунктів пропуску.
Ескалація конфлікту в Україні спричинила руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Така ситуація змушує людей залишати свої домівки в пошуках безпеки, захисту та допомоги. За перший тиждень війни понад мільйон біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами.
Найбільше українців переїхали до Польщі - 2 мільйони 293 тисячі. На другому місці Румунія — 595 тисяч наших громадян. У Молдові — 383 тис. біженців.
В інші країни подалися:
- в Угорщину — 354 041;
- в Словаччину — 275 439;
- в Росію — 271 254;
- в Республіку Білорусь — 9 075.
- Нагадаємо, майже 270 тис. біженців з України зареєструвалися в Німеччині.
- До Франції прибули близько 30 тисяч українських біженців.
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