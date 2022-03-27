Майже 270 тис. біженців з України зареєструвалися в Німеччині, - МЗС Німеччини
Німеччина повідомила про 267 тис. офіційно зареєстрованих біженців з України, хоча фактична їх кількість може бути більшою
Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ у Twitter.
За даними федеральної поліції станом на 27 березня, в Німеччині зареєструвалося 266 975 біженців з України.
"В основному - це діти, жінки та люди похилого віку", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Німеччині штрафуватимуть за рашистський символ Z.
- Українські біженці, які прибувають до Шотландії, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу та соціальні пільги
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