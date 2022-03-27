Майже 270 тис. біженців з України зареєструвалися в Німеччині, - МЗС Німеччини

Про це повідомило Федеральне міністерство внутрішніх справ у Twitter.



За даними федеральної поліції станом на 27 березня, в Німеччині зареєструвалося 266 975 біженців з України.



"В основному - це діти, жінки та люди похилого віку", – йдеться у повідомленні.

Bis heute hat die #Bundespolizei 266.975 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/5pWUDHpeHs — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) March 27, 2022