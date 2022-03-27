До Франції прибули близько 30 тисяч українських біженців
Станом на 27 березня до Франції приїхали 30 тисяч вимушено переселених людей з України
Про це пише Reuters.
За даними видання, майже 15 тисяч людей їде через Францію в інші країни.
Уряд Франції готується прийняти 100 000 людей, які виїжджають через війну в Україні. Про це повідомила міністерка житлового будівництва Франції Емманюель Варгон.
Франція надає українським біженцям тимчасові дозволи на перебування в Європейському Союзі. Вони дають право працювати та навчатися.
До війни українська громада у Франції налічувала 40 тисяч.
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