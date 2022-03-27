До Франції прибули близько 30 тисяч українських біженців

Про це пише Reuters.

За даними видання, майже 15 тисяч людей їде через Францію в інші країни.



Уряд Франції готується прийняти 100 000 людей, які виїжджають через війну в Україні. Про це повідомила міністерка житлового будівництва Франції Емманюель Варгон.



Франція надає українським біженцям тимчасові дозволи на перебування в Європейському Союзі. Вони дають право працювати та навчатися.



До війни українська громада у Франції налічувала 40 тисяч.

Нагадаємо, США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців.

Словаччина прийняла закон для допомоги українським біженцям.

Нідерланди планують підготувати прихисток для 15 тис. українських біженців: переобладнають офіси та в'язницю.