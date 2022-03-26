Словаччина прийняла закон для допомоги українським біженцям

Про це пише видання SME.



Закон передбачає заходи, що стосуються охорони здоров’я, пільг для тих, хто надає житло українцям, та влаштування в школах.



Біженці також не повинні платити муніципальні податки і можуть відкрити банківський рахунок без звичайних документів.

Нагадаємо, США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців.

Нідерланди планують підготувати прихисток для 15 тис. українських біженців: переобладнають офіси та в'язницю.