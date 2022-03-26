Словаччина прийняла закон для допомоги українським біженцям
Уряд Словаччини прийняв закон "Lex Ukraine", який має на меті полегшити життя українських біженців
Про це пише видання SME.
Закон передбачає заходи, що стосуються охорони здоров’я, пільг для тих, хто надає житло українцям, та влаштування в школах.
Біженці також не повинні платити муніципальні податки і можуть відкрити банківський рахунок без звичайних документів.
- Нагадаємо, США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців.
- Нідерланди планують підготувати прихисток для 15 тис. українських біженців: переобладнають офіси та в'язницю.
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