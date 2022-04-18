До Києва повернулись 15 диппредставництв, - МЗС

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у Facebook.

"Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 15 диппредставництв - ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану", - зазначається в повідомленні.

Там додали, що з кожним днем все більше представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві.

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