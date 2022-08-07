До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн
Американська акторка Джессіка Честейн 7 серпня прибула до Києва та планує зустрітися з Володимиром Зеленським
Про це повідомило Суспільне.
Джессіка Честейн проведе в Україні цілий день 7 серпня.
Вона вже побувала в дитячій лікарні "Охматдит", дізналася про роботу закладу під час війни. Акторка навідала дітей із Херсона та Чернігова, які лікуються в "Охматдиті" й отримала подарунки від пацієнтів.
Також Джессіка Честейн збирається поїхати до Ірпеня та зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Довідка: акторка знімалась у стрічках "Люди Ікс", "Інтерстеллар", "Дружина доглядача зоопарку", "Воно", а також озвучила Джію в мульфільмі "Мадагаскар 3".
- 18 червня голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у твіттері, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.
- 20 червня Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Володимира Зеленського.
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