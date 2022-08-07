Про це повідомило Суспільне.

Джессіка Честейн проведе в Україні цілий день 7 серпня.

Вона вже побувала в дитячій лікарні "Охматдит", дізналася про роботу закладу під час війни. Акторка навідала дітей із Херсона та Чернігова, які лікуються в "Охматдиті" й отримала подарунки від пацієнтів.

Також Джессіка Честейн збирається поїхати до Ірпеня та зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Довідка: акторка знімалась у стрічках "Люди Ікс", "Інтерстеллар", "Дружина доглядача зоопарку", "Воно", а також озвучила Джію в мульфільмі "Мадагаскар 3".

18 червня голлівудський актор Бен Стіллер побував у Львові. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у твіттері, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

20 червня Бен Стіллер після відвідин Львова, Ірпеня та Макарова завітав до Володимира Зеленського.

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