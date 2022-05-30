До Києва прибула Бріджит Брінк, призначена новим послом США в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт Посольства США в Україні.

19 травня сенат США одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні — наступного дня після того, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.

Перед цим США не мали посла в Україні вже три роки.

Сайт Посольства повідомляє про біографію нової очільниці.

Хто така Бріжит Брінк

Пані Посол уродженка Мічигану. У Державному департаменті США почала працювати в 1996 році. Має ступінь магістра з міжнародних відносин і політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра політології в коледжі Кеньон. Розмовляє російською, словацькою, грузинською, сербською та французькою мовами.

Перед призначенням вУкраїну обіймала посаду заступника помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту (2015-2018), відповідаючи за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами в Європі. Вона також працювала заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті, Узбекистан (2014-2015) та в Тбілісі, Грузія (2011-2014).

Протягом двадцяти п’яти років роботи на дипломатії посол Брінк провела більшу частину своєї кар’єри, просуваючи політику США в Європі та Євразії. Вона була директором з питань Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки (2009-2010) і працювала в Державному департаменті як заступник директора з питань Південної Європи (2008-2009), спеціальний помічник заступника міністра з політичних питань (2002-2004) і Кіпрський офіцер (1999-2002). Свою кар'єру розпочала в Белграді, Сербія (1997-1999).

18 травня посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ

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