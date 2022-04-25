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До Києва прибули міністр оборони США і держсекретар, - Арестович

25 квітня, 2022 понедiлок
00:58
Новини

24 квітня до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін

Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович під час прямої трансліції на youtube каналі ФЕЙГИН LIVE. 

Він сказав, що перемовини офіційних представників США та Володимира Зеленського розпочались.

На запитання ведучого про можливе отримання допомоги Арестович відповів:"Запропонувати на щось поміняти. Або показати наслідки, якщо не буде. Завжди є куди натиснути".

Візит високопосадовців американських чиновників напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час пресконференції 23 квітня. Під час візиту американська делегація обговорюватиме зокрема постачання зброї Україні, уточнив глава держави.

"Завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем паном Блінкеном", - сказав Зеленський 

  • Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден заявив, що країна продовжить підтримку України, яка захищається від нападу РФ.


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війна з Росією
США
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