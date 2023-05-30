Про це йдеться на офіційній сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Проєкт "ArtArmor.Діти" дає можливість українській творчій молоді заявити про свій талант, розкрити його у картині чи артоб’єкті, наголошують автори.

Дитяча творчість відтворена на бронеплитах від бронежилета, які рятували життя українських воїнів у бою.

"Війна вкрала в українських дітей дитинство і змусила вмить подорослішати. Та вона не змогла забрати у них любов до України, віру в її перемогу і надію на мирний завтрашній день", - пише пресслужба.

Свої мрії юрі творці представили у конкурсі художніх робіт "Барви Перемоги".

Бронеплити, розписані руками українських дітей, надалі стануть частиною великого міжнародного мистецького проєкту ArtArmor - мистецтво, що рятує життя.

"Відвідуючи цю виставку мені пригадався малюнок, який я бачив з деокупованого села Ягідного Чернігівської області, де діти й дорослі сиділи в підвалі. Це малюнок дитини до війни - сонечко та сім’я, і малюнок, який був на зворотному боці вже під час війни – окупація, вибухи, зброя. Я радий, що є така можливість показати, що захисники наші воюють заради нашого майбутнього, майбутнього наших дітей, які сьогодні завдяки йому можуть продовжувати творити. І я радий, що всі ці картини, які ми побачили, сповнені надії та віри в нашу перемогу", – написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Виставка триватиме у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Крім того, 28 травня у Софії Київській відкрили виставку грузинських художників "Вільне місто".