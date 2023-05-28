У Софії Київській відкрили виставку грузинських художників

Про це передає кореспондент Еспресо.

"Це 54 роботи від 50 провідних художників Грузії. Митці таким чином прагнуть висловити підтримку Україні в боротьбі з російським агресором", - передає вона.

Також зазначається, що художники зобразили їхнє бачення нашої держави - більшість картин у синьо-жовтих тонах. На відкритті виставки відбувся концерт "Пробиваючись до Світла" у виконанні хору "Київ".

Від 30 травня до 28 червня відвідати виставку можна буде в музеї "Золоті Ворота".