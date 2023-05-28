У Софії Київській відкрили виставку грузинських художників
У Софії Київській відкрили виставку грузинських художників "Вільне місто"
Про це передає кореспондент Еспресо.
"Це 54 роботи від 50 провідних художників Грузії. Митці таким чином прагнуть висловити підтримку Україні в боротьбі з російським агресором", - передає вона.
Також зазначається, що художники зобразили їхнє бачення нашої держави - більшість картин у синьо-жовтих тонах. На відкритті виставки відбувся концерт "Пробиваючись до Світла" у виконанні хору "Київ".
Від 30 травня до 28 червня відвідати виставку можна буде в музеї "Золоті Ворота".
- Нагадаємо, уряд Грузії займає чітку проросійську позицію, натомість пані президент країни Саломе Зурабішвілі критикує його за це та всіляко підтримує Україну.
- Проти зближення з Росією та гальмування євроатлантичного вектору розвитку країни також переважна частина народу Грузії, який, зокрема, активно виступив проти відновлення авіасполучення з агресором.
- 27 травня президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем Незалежності і побажав країні звільнитися від російської окупації.
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