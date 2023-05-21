Georgian Airways, яка літає в РФ, заборонила президентці Грузії літати її літаками
Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти у РФ, персоною нон ґрата на своїх літаках
Про це повідомляє портал "Новости-Грузия".
Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до Москви.
"Ми не пустимо її на борт", – каже Гаіашвілі, вимагаючи від президента вибачитися не тільки перед авіакомпанією, а й перед усім народом Грузії.
Також портал зазначає, що, на думку Гаіашвілі, Georgian Airways сьогодні належать заслуги й подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.
Повідомляється, що, всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французькому минулому, вказуючи, що вона "гуляла Парижем", і несподівано згадав предків президента:
"Нехай ця пані розповість про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї й втекли, залишивши грузинський народ голодним".
В суботу Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
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