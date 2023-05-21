Про це повідомляє портал "Новости-Грузия".

Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до Москви.

"Ми не пустимо її на борт", – каже Гаіашвілі, вимагаючи від президента вибачитися не тільки перед авіакомпанією, а й перед усім народом Грузії.

Також портал зазначає, що, на думку Гаіашвілі, Georgian Airways сьогодні належать заслуги й подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.

Повідомляється, що, всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французькому минулому, вказуючи, що вона "гуляла Парижем", і несподівано згадав предків президента:

"Нехай ця пані розповість про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї й втекли, залишивши грузинський народ голодним".

В суботу Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.