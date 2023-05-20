Президентка Грузії закликала до бойкоту місцевої авіакомпанії, яка почала літати до РФ

Про це вона заявила у зверненні до громадян, передає Interpressnews.

"Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію", – заявила президентка Грузії

Зурабішвілі закликала грузинів долучитись до бойкоту. Вона додала, що ця компанія використовує державу, аби розбагатіти й так було за всіх урядів.

"Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення", - сказала вона.