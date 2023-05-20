Президентка Грузії закликала до бойкоту місцевої авіакомпанії, яка почала літати до РФ
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви
Про це вона заявила у зверненні до громадян, передає Interpressnews.
"Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію", – заявила президентка Грузії
Зурабішвілі закликала грузинів долучитись до бойкоту. Вона додала, що ця компанія використовує державу, аби розбагатіти й так було за всіх урядів.
"Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення", - сказала вона.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
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