Про це повідомляє Перший канал грузинського мовлення.

Гарібашвілі заявив, що економіка Грузії зазнає краху у випадку введення двосторонніх санкцій проти РФ. Прем'єр також зазначив, що під час російського вторгнення у Грузію у 2008 році ніхто не ввів санкції проти РФ, попри те, що вона окупувала 20% країни. За його словами, це несправедливо стосовно Грузії.

"Економіка Грузії впаде, ми завдамо шкоди нашому народу, якщо введемо двосторонні економічні санкції проти Росії. Ви добре знаєте, у нас була війна у 2008 році, ви пам'ятаєте когось, хто вводив санкції проти Росії під час війни? Ніхто. Ніхто у світі не мав ні правильної, ні адекватної реакції. Отже, моє запитання: де логіка? Наша війна – не війна, а війна в Україні – війна? Мусимо сказати, що ми були дуже розчаровані тим, що після війни 2008 року, бізнес з Росією йшов у звичайному режимі. Після тієї руйнівної війни 20% території нашої країни досі окуповані Росією, Росія збудувала дві військові бази на нашій історичній землі, Росія визнала т.зв. незалежність наших історичних регіонів і ця окупація продовжуються", - сказав Гарібашвілі.

Він зазначив, що Грузія підтримує Україну та прагне, аби ця війна якнайшвидше закінчилась. За його словами, країна приєдналась до більш ніж 500 резолюцій, заявок на всіх міжнародних платформах та повністю дотримується фінансових міжнародних санкцій.

Гарібашвілі також наголосив, що товарообіг Грузії з РФ складає менше мільярда доларів. За його словами, ЄС продає та купує в Росії на таку суму за 4 дні.

"Щодо економічних санкцій, то товарообіг Грузії з Росією становить менше одного мільярда доларів. Для порівняння, ЄС торгує лише за чотири дні стільки, скільки ми торгуємо за цілий рік. Це смішно. Логіки немає. Це завдало б збитків національним інтересам нашої країни", - додав прем'єр.