У Тбілісі зустріли протестами перший після 4-річної заборони рейс із РФ
У Тбілісі перший рейс з РФ після відновлення авіасполучення зустріли протестами – спочатку в аеропорту, а згодом під стінами парламенту
Про це повідомляє Interpressnews.
19 травня літак російської авіакомпанії Азимут, який виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.
Водночас в аеропорту відбулась акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії. До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців.
Ввечері кілька тисяч людей у Тбілісі зібрались на акцію протесту біля грузинського парламенту, протестуючи проти відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією
Учасники мітингу, які скандують "Ні російським польотам", вимагають негайної заборони прямих авіарейсів із Росії. Серед присутніх – політики, громадські активісти та пересічні громадяни, зазначає видання.
Учасники акції кажуть, що відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією наражає країну на серйозний ризик, і країна може залишитися без статусу кандидата в члени ЄС. Крім того, на їхню думку, через цей факт ціла країна може потрапити під санкції.
За даними ЗМІ, через відновлення авіасполучення з РФ в парламенті Грузії побились депутати.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.
- 19 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одному російському авіаперевізнику – Red Wings.
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