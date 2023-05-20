У Тбілісі зустріли протестами перший після 4-річної заборони рейс із РФ

Про це повідомляє Interpressnews.

19 травня літак російської авіакомпанії Азимут, який виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із Москви, сів у Тбілісі. Це перший рейс із Москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Водночас в аеропорту відбулась акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії. До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців.

Ввечері кілька тисяч людей у Тбілісі зібрались на акцію протесту біля грузинського парламенту, протестуючи проти відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією

Учасники мітингу, які скандують "Ні російським польотам", вимагають негайної заборони прямих авіарейсів із Росії. Серед присутніх – політики, громадські активісти та пересічні громадяни, зазначає видання.

Учасники акції кажуть, що відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією наражає країну на серйозний ризик, і країна може залишитися без статусу кандидата в члени ЄС. Крім того, на їхню думку, через цей факт ціла країна може потрапити під санкції.

За даними ЗМІ, через відновлення авіасполучення з РФ в парламенті Грузії побились депутати.