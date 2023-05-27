Зеленський привітав Грузію з Днем Незалежності, побажавши звільнитись від окупації РФ
Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із Днем Незалежності і побажав країні звільнитися від російської окупації
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині. Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє", - зазначив Зеленський.
Привітання Зеленський завершив фразою грузинською мовою, яка в українському перекладі означає: "Хай живе вільна Грузія".
- Нагадаємо, уряд Грузії займає чітку проросійську позицію, натомість пані президент країни Саломе Зурабішвілі критикує його за це та всіляко підтримує Україну.
- Проти зближення з Росією та гальмування євроатлантичного вектору розвитку країни також переважна частина народу Грузії, який, зокрема, активно виступив проти відновлення авіасполучення з агресором.
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