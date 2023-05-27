Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині. Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє", - зазначив Зеленський.

Привітання Зеленський завершив фразою грузинською мовою, яка в українському перекладі означає: "Хай живе вільна Грузія".