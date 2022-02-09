До НАБУ та Генпрокурора надійшла заява про вчинення злочину міністром освіти
До НАБУ та Офісу Генерального прокурора надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.
Юрчишин опублікував текст надісланої ним заяви, у якій зазначається, що “в діях Шкарлета Сергія Миколайовича є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України, - зловживання владою або службовим становищем”.
Нагадаємо, що 2 лютого МОН видав наказ “Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету “Києво-Могилянська академія” після обрання очільником ВНЗ Сергія Квіта.
У заяві Юрчишина також йдеться про те, що, МОН не наділений повноваженнями визначити вибори очільника ВНЗ, такими, що не відбулися. Відповідно до пункту 52 означених Методичних рекомендацій таке рішення може приймати тільки організаційний комітет з проведення виборів. Ба більше, частина 3 статті 42 Закону України “Про вищу освіту” зобов’язує відомство підписати п’ятирічний контракт із новообраним очільником ВНЗ.
Такі дії відомства порушують автономію університету, що й спричинило акцію протесту “Шкарлет - геть!” біля Кабінету Міністрів України.
4 лютого наказ було скасовано. За словами міністра, таке рішення ухвалили за підсумками наради “під головуванням прем’єр-міністра України за участі голови Верховної Ради України, народних депутатів і спільноти НаУКМА”.
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