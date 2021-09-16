До ОАСК надійшов позов про анулювання ліцензії каналу “НАШ”

Про це повідомляє пресцентр ОАСК.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва. Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Національна рада звернулась до суду з даним позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі ТОВ "Наш 365".

Нацрада раніше розглянула результати перевірки телеканалу "НАШ", яка проводилася на підставі моніторингу за 27 і 28 квітня 2021 року і стосувалася ток-шоу "Важливе". Його вели Максим Назаров і Ангеліна Пичик, гостею студії була міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш.

Регулятор наголошує, що на передачі Лукаш стверджувала, що нинішня влада України і її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей. Всю відповідальність за ведення бойових дій на Сході України Лукаш покладає на політичне керівництво України, а не на країну-агресора. Вона безапеляційно стверджує про небажання влади припинити цю війну, ставить під сумнів територіальну цілісність країни і навіть вдається до агресивних заяв, як-от: "України немає. Україна не суб'єктна".