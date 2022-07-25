До початку серпня наступ росіян на Слов'янськ і Краматорськ, імовірно, видихнеться, бо немає ким наступати, - боєць ЗСУ Карась

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ворог не може взяти Авдіївку, а поряд ще й Мар'їнка. Вони тільки трохи нас відсунули від траси, що з'єднувала Донецьк з Горлівкою. Авдіївку не можуть взяти, тому що там наш великий укріпрайон і добре, що вони намагаються її взяти, бо ту кількість людей, яку вони там залишили, це величезні втрати", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.



Євген Карась пояснив, що майже півтора місяця як у росіян змінилася риторика, тепер у них тема номер один – де взяти стільки солдатів, бо ж треба берегти особовий склад.



"А друга тема – це озброєння, яке поступає Україні й те, що лишається у росіян, неспівмірне по якості. Тут і закрадається той момент, коли росіяни не зможуть наступати й нам залишиться збирати наші землі до купи. Вони не можуть взяти Авдіївку, Мар'їнку, не можуть просунутися у напрямку Волновахи. Я думаю, що у перших числах серпня, а може і до кінця липня, ми побачимо якій є російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ, можливо, він видихнеться, не вступивши у повну силу, бо просто нема ким наступати", - пояснив Карась.

23 липня Генштаб ЗСУ повідоив, що українські військові відбили російський штурм на Краматорському напрямку, та не дозволили ворогу захопити Вуглегірську ТЕС

Також Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької ОВА, інформувала, що гаряче у прифронтовій зоні, починаючи від Бахмута, противник не полишив планів наступу на Слов'янськ

25 липня Міністерство оборони Росії анонсувало теракт у Слов'янську, найближчими днями окупанти можуть підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною

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