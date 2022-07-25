До початку серпня наступ росіян на Слов'янськ і Краматорськ, імовірно, видихнеться, бо немає ким наступати, - боєць ЗСУ Карась
Євген Карась, громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ, зазначив, що озброєння, яке отримує Україна, і те, що лишається у росіян, неспівмірне по якості. Тут і закрадається той момент, коли росіяни не зможуть наступати й нам залишиться збирати наші землі до купи
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог не може взяти Авдіївку, а поряд ще й Мар'їнка. Вони тільки трохи нас відсунули від траси, що з'єднувала Донецьк з Горлівкою. Авдіївку не можуть взяти, тому що там наш великий укріпрайон і добре, що вони намагаються її взяти, бо ту кількість людей, яку вони там залишили, це величезні втрати", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.
Євген Карась пояснив, що майже півтора місяця як у росіян змінилася риторика, тепер у них тема номер один – де взяти стільки солдатів, бо ж треба берегти особовий склад.
"А друга тема – це озброєння, яке поступає Україні й те, що лишається у росіян, неспівмірне по якості. Тут і закрадається той момент, коли росіяни не зможуть наступати й нам залишиться збирати наші землі до купи. Вони не можуть взяти Авдіївку, Мар'їнку, не можуть просунутися у напрямку Волновахи. Я думаю, що у перших числах серпня, а може і до кінця липня, ми побачимо якій є російський наступ на Слов'янськ і Краматорськ, можливо, він видихнеться, не вступивши у повну силу, бо просто нема ким наступати", - пояснив Карась.
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