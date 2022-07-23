Окупанти продовжують хаотично закидати снарядами та ракетами міста Донеччині, - речниця ОВА Ігнатченко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Якщо говорити за цю добу, з 22 на 23 липня, то маємо двох загиблих у Торецьку і щонайменше двох поранених в Авдіївці. Від самої ночі та раннім ранком окупанти постійно гатили по населених пунктах Донеччини. Зокрема, артилерією накривали Торецьк, авіаційні удари завдавалися як по Торецьку, так і по Авдіївці. Також у Костянтинівці з самого ранку було неспокійно, там була вражена важлива критична транспортна інфраструктура. І над Краматорськом чути сьогодні, 23 липня, вибухи.



Гаряче у прифронтовій зоні, починаючи від Бахмута, і далі противник не полишив планів наступу на Слов'янськ, також напруженою залишається лінія протистояння Вугледар – Мар'їнка – Красногорівка – Авдіївка, тобто ці всі точки продовжують зберігати високу напругу", - зазначила речниця ОВА.



Тетяна Ігнатченко зауважила, що критично лінія фронту не зміщується й українські війська тримають свої позиції.

На Донеччині 22 липня росіяни поранили 9 мирних мешканців і зруйнували 52 цивільні об'єкти, зокрема 38 будинків

22 липня на Донеччині росіяни обстріляли касетними боєприпасами житлові квартали Слов'янська