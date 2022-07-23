Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 22 липня росіяни поранили 9 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, 2 у Ласточкиному, 1 у Новомихайлівці та 1 у Сіверську", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.

22 липня на Донеччині росіяни обстріляли касетними боєприпасами житлові квартали Слов'янська.

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