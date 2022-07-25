Про це повідомляє Міністерство оборони Росії у телеграмі.

У дописі Міноборони "попереджає" про черговий теракт, який буцім-то готують Збройні сили України у Слов'янську.

"На олійно-жировому комбінаті співробітники СБУ найближчими днями планують підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною – гексаном, загальним обсягом понад 120 тонн. Внаслідок підриву ємностей із гексаном утворюється токсична хмара, яка пошириться більш ніж на 10 кілометрів. У зоні хімічної поразки виявляться всі житлові райони Слов'янська та прилеглих населених пунктів", - пише російське міністерство.

Росія неодноразово "анонсувала" теракти, у яких звинувачувала Україну, після чого сама ж завдавала ракетних ударів або скоювала хімічні атаки в українських містах.

Також окупанти вчергове заявили, що російська армія "не завдає ударів по об'єктам цивільної інфраструктури".

Російські військові анонсували вибух або обстріл Криворізької теплоелектростанції у Дніпропетровській області.

РосЗМІ поширили нові фейки про можливі провокації ЗСУ в Словʼянську.

Російські пропагандистські ЗМІ поширили низку фіктивних новин та дезінформації.

У Росії анонсують провокацію з підривом лікарні в Харкові, щоб звинуватити в цьому українських військових.

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