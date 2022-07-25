Міноборони Росії "попередило" про теракт: можливі провокації у Слов'янську
Міністерство оборони Росії анонсувало теракт у Слов'янську, найближчими днями окупанти можуть підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною
Про це повідомляє Міністерство оборони Росії у телеграмі.
У дописі Міноборони "попереджає" про черговий теракт, який буцім-то готують Збройні сили України у Слов'янську.
"На олійно-жировому комбінаті співробітники СБУ найближчими днями планують підірвати ємності з хімічно небезпечною речовиною – гексаном, загальним обсягом понад 120 тонн. Внаслідок підриву ємностей із гексаном утворюється токсична хмара, яка пошириться більш ніж на 10 кілометрів. У зоні хімічної поразки виявляться всі житлові райони Слов'янська та прилеглих населених пунктів", - пише російське міністерство.
Росія неодноразово "анонсувала" теракти, у яких звинувачувала Україну, після чого сама ж завдавала ракетних ударів або скоювала хімічні атаки в українських містах.
Також окупанти вчергове заявили, що російська армія "не завдає ударів по об'єктам цивільної інфраструктури".
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