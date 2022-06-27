Росія "анонсує" провокацію на Криворізькій ТЕС, у ДТЕК вважають, що росіяни виправдовують можливий теракт

Про це йшлось у вечірньому зведенні Міноборони Росії, передає РІА Новини.

Там заявили, що нібито ЗСУ готують провокацію - "підірвати теплоелектростанцію та звинуватити в цьому Росію".

Компанія-власник станції ДТЕК відреагувала на заяву Міноборони РФ.

"Поширена інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком. Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було", - йдеться у заяві.

Там запевнили, що на станції присутні лише працівники ТЕС.

"Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами. Компанія звертає увагу світової спільноти на цілеспрямовані атаки, що готуються на об'єкти критичної інфраструктури", - зазначили в компанії.

Криворізька ТЕС розташована за 20 км на захід від районного центру Апостолове і за 2 км від Зеленодольська. Ці населені пункти часто бувають під обстрілами росіян.

Це одна з найбільших теплових електростанцій України.